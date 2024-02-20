Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Бывают такие матчи, когда что-то не пошло

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским(1:2).

«Могли спастись, уйти от поражения, в концовке имели хорошие моменты. Да и по игре была примерно равная борьба — у соперника были хорошие голевые моменты, у нас. Нам, может, где-то не повезло, или эмоций не хватило. Все последние игры выкладываемся по максимуму.

Бывают такие матчи, когда что-то не пошло и тяжело вытащить игру. Но повторюсь, что моменты были. А так парни здорово работают, бьются до конца. Претензий ни к кому нет», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Нефтехимик» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф. Команда занимает 9-е место в таблице Востока с 66-ю очками в активе. В следующем матче «Нефтехимик» встретится с «Локомотивом» 23-го февраля.