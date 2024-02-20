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    Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Бывают такие матчи, когда что-то не пошло

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Динамо Минск
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:2).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Могли спастись, уйти от поражения, в концовке имели хорошие моменты. Да и по игре была примерно равная борьба — у соперника были хорошие голевые моменты, у нас. Нам, может, где-то не повезло, или эмоций не хватило. Все последние игры выкладываемся по максимуму.

    Бывают такие матчи, когда что-то не пошло и тяжело вытащить игру. Но повторюсь, что моменты были. А так парни здорово работают, бьются до конца. Претензий ни к кому нет», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Нефтехимик» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф. Команда занимает 9-е место в таблице Востока с 66-ю очками в активе. В следующем матче «Нефтехимик» встретится с «Локомотивом» 23-го февраля.

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