СКА — «Салават Юлаев»: счет матча 2:0, обзор голов

Петербургскийв матче регулярного чемпионата обыграл дома уфимскийсо счетом 2:0.

В середине второго периода счет открыл хорватский нападающий Борна Рендулич, реализовавший большинство после передач Максима Воробьева и Александра Кадейкина.

Вторую шайбу на 51-й минуте в сетку гостей отправил Степан Старков, которому ассистировали Захар Бардаков и Арсений Грицюк.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Рендулич — 19 (бол., Воробьев, Кадейкин), 34:31 — 1:0. Старков — 4 (Бардаков, Грицюк), 50:06 — 2:0Вратари: Серебряков — Ежов (58:23 — 59:17, 59:22)Броски: 30 (14+8+8) — 36 (13+7+16)Штраф: 10 — 4

СКА лидирует в Западной конференции с 91 очком. «Салават Юлаев» (85) идет третьим на «Востоке»