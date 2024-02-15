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    СКА одержал уверенную победу над «Салаватом Юлаевым»

    СКА — «Салават Юлаев»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Салават Юлаев
    Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата обыграл дома уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0.

    Борна Рендулич
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    Борна Рендулич

    В середине второго периода счет открыл хорватский нападающий Борна Рендулич, реализовавший большинство после передач Максима Воробьева и Александра Кадейкина.

    Вторую шайбу на 51-й минуте в сетку гостей отправил Степан Старков, которому ассистировали Захар Бардаков и Арсений Грицюк.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Рендулич — 19 (бол., Воробьев, Кадейкин), 34:31 — 1:0. Старков — 4 (Бардаков, Грицюк), 50:06 — 2:0Вратари: Серебряков — Ежов (58:23 — 59:17, 59:22)Броски: 30 (14+8+8) — 36 (13+7+16)Штраф: 10 — 4

    СКА лидирует в Западной конференции с 91 очком. «Салават Юлаев» (85) идет третьим на «Востоке»

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