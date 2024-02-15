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    НХЛ. «Миннесота» взяла верх над «Аризоной», «Питтсбург» уступил «Флориде»

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    «Виннипег» — «Сан-Хосе» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Джетс» одержали вторую победу подряд.

    Единственную шайбу забросил американский нападающий Морган Бэррон.

    «Виннипег» набрал 69 очков и занимает 4-е место в Западной конференции.

    «Сан-Хосе» идет предпоследним — 33 очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Сан-Хосе» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Бэррон — 9 (Лаури, Пионк), 17:47 — 1:0Вратари: Хеллибак — Кяхкенен (59:02)Штраф: 2 — 4Броски: 40 (15+16+9) — 18 (4+8+6)

    «Виннипег» — «Сан-Хосе» — 1:0

    «Питтсбург» — «Флорида» — 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)

    Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по воротам.

    «Флорида» набрала 72 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции.

    «Питтсбург» идет на 12-й строчке — 53 очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Флорида» — 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)
    Голы: Ткачак — 18 (Родригес, Форслинг), 24:28 — 0:1. Гаджович — 2 (Монтур, Стенлунд), 25:02 — 0:2. Экблад — 3 (бол., Ткачак, Родригес), 28:27 — 0:3. Лунделл — 5 (Ткачак, Казинс), 33:02 — 0:4. Гюнцель — 23 (Руведел, Кросби), 35:24 — 1:4. Лунделл — 6 (Луостаринен), 45:35 — 1:5. Людвиг — 1 (О`Коннор, Эллер), 46:07 — 2:5Вратари: Джерри — БобровскийШтраф: 6 — 10Броски: 27 (3+11+13) — 23 (4+12+7)

    «Питтсбург» — «Флорида» — 2:5

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    «Аризона» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

    «Миннесота» (55 очков) поднялась на 11-е место в Западной конференции НХЛ.

    «Аризона» (50) потерпела седьмое поражение подряд и идет 13-й на «Западе».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Эрикссон Эк — 25 (бол., Болди, Капризов), 14:01 — 0:1. Бродин — 3 (Девар, Флери), 39:39 — 0:2. Кули — 7 (Макбэйн, Вялимяки), 45:21 — 1:2. Болди — 19 (Эрикссон Эк), 51:04 — 1:3Вратари: Ингрэм (Веймелка, 40:00, 57:38) — ФлериШтраф: 10 — 6Броски: 26 (7+10+9) — 43 (20+10+13)

    «Аризона» — «Миннесота» — 1:3
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