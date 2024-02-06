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    Болякин: Опытные игроки заработали необоснованные удаления, которые привели к поражению

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Барыс
    И.о. главного тренера «Барыса» Олег Болякин высказался о матче против «Амура» (2:0).

    Олег Болякин
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    Олег Болякин

    «В первую очередь хочу извиниться перед нашими болельщиками. Была равная игра, и опытные игроки заработали необоснованные удаления, которые привели к поражению.

    Нам надо было вытаскивать матч, вчетвером против пятерых сложно забить. Чтобы уравнять шансы мы решили заменить вратаря. Радует, что молодёжь здорово отыграла. Сегодня в составе у нас было 13 игроков сборной Казахстана. В принципе, больших претензий к игрокам нет. Они то, что могут, делают. Я скажу, что парни играют на пределе. Нет большой ротации и возможности кому-то дать отдохнуть. У нас выбыл Рудольф Червени, у него повреждение», — цитирует Болякина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции (60 очков), «Барыс» остался на 12-й строчке на Востоке (45 баллов).

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