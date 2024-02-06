Болякин: Опытные игроки заработали необоснованные удаления, которые привели к поражению

И.о. главного тренеравысказался о матче против(2:0).

«В первую очередь хочу извиниться перед нашими болельщиками. Была равная игра, и опытные игроки заработали необоснованные удаления, которые привели к поражению.

Нам надо было вытаскивать матч, вчетвером против пятерых сложно забить. Чтобы уравнять шансы мы решили заменить вратаря. Радует, что молодёжь здорово отыграла. Сегодня в составе у нас было 13 игроков сборной Казахстана. В принципе, больших претензий к игрокам нет. Они то, что могут, делают. Я скажу, что парни играют на пределе. Нет большой ротации и возможности кому-то дать отдохнуть. У нас выбыл Рудольф Червени, у него повреждение», — цитирует Болякина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции (60 очков), «Барыс» остался на 12-й строчке на Востоке (45 баллов).