Стали известны лучшие игроки НХЛ на прошедшей неделе

Остон Мэттьюс Фото: globallookpress.com
Игр регулярного чемпионата на ней не было, а проходил Матч звёзд — 2024.
Первой звездой стал Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»). Он был признан самым ценным хоккеистом Матча звёзд и принес победу своей команде.
Второй звездой был назван Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»). В Матче звёзд он забросил шайбу и отдал две результативные передачи, а также победил в четырех из шести конкурсов.
Третьей звездой недели оказался Алекс Дебринкэт («Детройт Ред Уингз»). Он набрал 6 (3+3) очков в двух соревнованиях и помог команде Мэттьюса выиграть Матч звёзд и приз в $ 1 млн.