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    Все новости спорта

    Стали известны лучшие игроки НХЛ на прошедшей неделе

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Эдмонтон Ойлерз Детройт Ред Уингз
    Официальный сайт НХЛ по традиции назвал трех лучших хоккеистов на прошлой неделе.

    Остон Мэттьюс
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    Остон Мэттьюс

    Игр регулярного чемпионата на ней не было, а проходил Матч звёзд — 2024.

    Первой звездой стал Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»). Он был признан самым ценным хоккеистом Матча звёзд и принес победу своей команде.

    Второй звездой был назван Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»). В Матче звёзд он забросил шайбу и отдал две результативные передачи, а также победил в четырех из шести конкурсов.

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    Третьей звездой недели оказался Алекс Дебринкэт («Детройт Ред Уингз»). Он набрал 6 (3+3) очков в двух соревнованиях и помог команде Мэттьюса выиграть Матч звёзд и приз в $ 1 млн.

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