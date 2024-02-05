Стали известны лучшие игроки НХЛ на прошедшей неделе

Официальный сайт НХЛ по традиции назвал трех лучших хоккеистов на прошлой неделе.

Игр регулярного чемпионата на ней не было, а проходил Матч звёзд — 2024.

Первой звездой стал Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»). Он был признан самым ценным хоккеистом Матча звёзд и принес победу своей команде.

Второй звездой был назван Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»). В Матче звёзд он забросил шайбу и отдал две результативные передачи, а также победил в четырех из шести конкурсов.

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Третьей звездой недели оказался Алекс Дебринкэт («Детройт Ред Уингз»). Он набрал 6 (3+3) очков в двух соревнованиях и помог команде Мэттьюса выиграть Матч звёзд и приз в $ 1 млн.