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    Тамбиев: «Адмирал» сыграл слабо в борьбе, в стыках, единоборствах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Динамо Минск
    Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении в матче против «Динамо» из Минска (0:4).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Провалили мы начало, конечно. Два гола быстрых пропустили. Во втором выровняли игру, вернули свой хоккей. В третьем два быстрых гола предрешили исход матча. Сыграли слабо во всех линиях — в борьбе, в стыках, единоборствах. Выглядели довольно бледно. Счёт по игре. Надо делать правильные выводы и готовиться к следующему матчу.

    Почему пропустили быстро? Не могу ответить на этот вопрос.

    Отмененный гол? Моменты были, но их ещё надо реализовывать. Я уже сказал, что мы выглядели бледно, соперник был на шаг быстрее. Не понравилась игра команды сегодня, не вышли заряженными, как должны играть», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (59 очков), «Адмирал» идет на одиннадцатой позиции на Востоке (47 баллов).

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