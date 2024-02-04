Тамбиев: «Адмирал» сыграл слабо в борьбе, в стыках, единоборствах

Главный тренер владивостокскоговысказался о поражении в матче противиз Минска (0:4).

«Провалили мы начало, конечно. Два гола быстрых пропустили. Во втором выровняли игру, вернули свой хоккей. В третьем два быстрых гола предрешили исход матча. Сыграли слабо во всех линиях — в борьбе, в стыках, единоборствах. Выглядели довольно бледно. Счёт по игре. Надо делать правильные выводы и готовиться к следующему матчу.

Почему пропустили быстро? Не могу ответить на этот вопрос.

Отмененный гол? Моменты были, но их ещё надо реализовывать. Я уже сказал, что мы выглядели бледно, соперник был на шаг быстрее. Не понравилась игра команды сегодня, не вышли заряженными, как должны играть», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (59 очков), «Адмирал» идет на одиннадцатой позиции на Востоке (47 баллов).