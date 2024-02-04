«Салават Юлаев» — СКА: счет матча 3:4, обзор голов

обыграл(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сначала команда Романа Ротенберга забросила 4 шайбы. Отличились Валентин Зыков, Василий Глотов, Сергей Толчинский и Михаил Воробьёв.

Затем «Салават Юлаев» попытался догнать СКА, но смог забросить только 3 шайбы. Дублем отметился Александр Шаров и еще одну шайбу забросил Динар Хафизуллин.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Салават Юлаев» — СКА 3:4 (0:2, 0:2, 3:0). Голы: Зыков — 13 (бол. Глотов, Хайруллин), 05:16 — 0:1. Глотов — 19 (бол. Грицюк, Хайруллин), 16:33 — 0:2. Толчинский — 14 (Никишин, Бардаков), 31:24 — 0:3. Воробьев — 16 (Нугманов, Толчинский), 33:41 — 0:4. Шаров — 16 (Ливо, Хмелевский), 40:41 — 1:4. Шаров — 17 (бол. Мелош, Шмелев), 45:28 — 2:4. Хафизуллин — 4 (Шмелев, Шаров), 51:47 — 3:4Вратари: Самонов 00:00 — 33:41 (Ежов 33:41 — 60:00) — СеребряковБроски: 36 (6+15+15) — 22 (10+7+5)Штраф: 6 — 10

После этого матча СКА занимает 1-е место в таблице Запада с 83 очками в активе. «Салават Юлаев» — на 3-й позиции Востока (79).