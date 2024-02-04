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    Ларионов: Те моменты, которые создаются — они должны забиваться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Торпедо
    Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итог матча против «Северстали» (2:3).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Сложный матч, интересный. Наших ребят — тоже с хорошей игрой, но, к сожалению, не до конца: детали игры, мелкие вещи, которые мы не реализовали, а реализовал соперник — в этом и вся разница. Есть, над чем работать. Здесь, конечно, немножко беспокоит это. Но с другой стороны — это же длится довольно-таки долго, и что-то нужно делать для того, чтобы вселить уверенность. Те моменты, которые создаются — они должны забиваться. Есть время, хотя его мало. Мы не хотим ссылаться на то, что ещё долго до плей-офф…

    Обычно, когда мы думаем, что время есть, его нет. Всё находится внутри нас, внутри каждого игрока, и здесь очень важно понять каждому себя. Покопаться и сделать так, чтобы эта уверенность не была подарена свыше. Она должна идти изнутри», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

    «Торпедо», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь (67) — на шестой строчке.

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