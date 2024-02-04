Ларионов: Те моменты, которые создаются — они должны забиваться

Главный тренер нижегородскогоподвел итог матча против(2:3).

«Сложный матч, интересный. Наших ребят — тоже с хорошей игрой, но, к сожалению, не до конца: детали игры, мелкие вещи, которые мы не реализовали, а реализовал соперник — в этом и вся разница. Есть, над чем работать. Здесь, конечно, немножко беспокоит это. Но с другой стороны — это же длится довольно-таки долго, и что-то нужно делать для того, чтобы вселить уверенность. Те моменты, которые создаются — они должны забиваться. Есть время, хотя его мало. Мы не хотим ссылаться на то, что ещё долго до плей-офф…

Обычно, когда мы думаем, что время есть, его нет. Всё находится внутри нас, внутри каждого игрока, и здесь очень важно понять каждому себя. Покопаться и сделать так, чтобы эта уверенность не была подарена свыше. Она должна идти изнутри», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь (67) — на шестой строчке.