Кузьменко о переходе в «Калгари»: Очень рад начать новую главу в своей карьере

Российский нападающийвысказался о своем переходе из

«Очень рад приехать в Калгари и присоединиться к "Флэймз". Для меня это прекрасная возможность начать играть в новой команде, в новом городе и внести свой вклад в нападение клуба.

Мой бросок — это сильная сторона. Мне нравится проявлять творческий подход в зоне нападения. Чувствую, что смогу помочь при игре в большинстве, и с нетерпением жду этой возможности.

Игра за "Ванкувер" показала, что у меня есть навыки для того, чтобы оказывать влияние в НХЛ. Я очень рад начать новую главу в своей карьере», — цитирует Кузьменко пресс-служба «Флэймз».

Напомним, что «Ванкувер» обменял Кузьменко в «Калгари» в январе этого года. В нынешнем сезоне российский нападающий провел 43 матча и набрал 21 (8+13) очков.