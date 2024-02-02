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    Кузьменко о переходе в «Калгари»: Очень рад начать новую главу в своей карьере

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Ванкувер Кэнакс Калгари Флэймз Трансферы
    Российский нападающий Андрей Кузьменко высказался о своем переходе из «Ванкувера» в «Калгари».

    Андрей Кузменко
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    Андрей Кузменко

    «Очень рад приехать в Калгари и присоединиться к "Флэймз". Для меня это прекрасная возможность начать играть в новой команде, в новом городе и внести свой вклад в нападение клуба.

    Мой бросок — это сильная сторона. Мне нравится проявлять творческий подход в зоне нападения. Чувствую, что смогу помочь при игре в большинстве, и с нетерпением жду этой возможности.

    Игра за "Ванкувер" показала, что у меня есть навыки для того, чтобы оказывать влияние в НХЛ. Я очень рад начать новую главу в своей карьере», — цитирует Кузьменко пресс-служба «Флэймз».

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    • Напомним, что «Ванкувер» обменял Кузьменко в «Калгари» в январе этого года. В нынешнем сезоне российский нападающий провел 43 матча и набрал 21 (8+13) очков.

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