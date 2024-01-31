Спортдиректор «Адмирала» объяснил, почему в клубе продлили контракт с Тамбиевым

Спортивный директорвысказался о продлении контракта с главным тренером команды

«Я думаю, эта новость порадует болельщиков, "Адмирал" продлил контракт с Леонидом Тамбиевым на два сезона. Леонид Григорьевич знаковый тренер для команды. Он дал большой толчок развитию хоккея в регионе и поспособствовал росту интереса со стороны болельщиков.

Это связано с высокими результатами "Адмирала" в прошлом сезоне. "Моряки" прошли во второй раунд плей-офф, чего ранее дальневосточные команды сделать не могли», — сказал Житков Чемпионату.

Напомним, что в прошлом сезоне «Адмирал» дошел до 2-го раунда плей-офф, обыграв в 1-м круге «Салават Юлаев» (4:2 в серии). В нынешнем сезоне подопечные Тамбиева занимают 11-е место в таблице Востока с 45-ю очками в активе.