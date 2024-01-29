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    Тамбиев о причинах поражения «Адмирала»: Очень много нахватали ненужных удалений

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Нам сегодня немного не хватило свежести, движения на все 60 минут. Захлестнули эмоции, это сказалось на потере концентрации, очень много нахватали ненужных удалений, очень много играли в меньшинстве, что забрало много сил и энергии.

    А так могу отметить очень хорошую самоотдачу, много блокированных бросков. Ребята старались, делали всё, что могут на сегодняшний день. С середины матча мы просели в движении, это было видно.

    Серега Иванов молодец, держал нас в игре. Мы планировали, что сыграет Демченко, но он почувствовал себя не очень хорошо. Клиффорд Пу вчера травму получил, и его не хватало. Вначале мы попробовали в центре Петькова, Кирилл там немного потерялся. Потом Голубева поставили», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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    • После этого матча «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 45-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Тамбиева сыграют против «Куньлуня» 2-го февраля.

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