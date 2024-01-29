«Адмирал» — «Салават Юлаев»: счет матча 1:2, обзор голов

обыграл(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте 1-го периода. В составе «Адмирала» отличился нападающий Джованни Фьоре.

Дальше забрасывал шайбы только «Салават Юлаев». Сначала Данил Алалыкин реализовал большинство своей команды во 2-м периоде, а уже в 3-м отрезке Ярослав Цулыгин вывел свою команду вперед.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Адмирал» — «Салават Юлаев» 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Голы: Фьоре — 11, 06:47 — 1:0. Алалыкин — 2 (бол. Огирчук, Шмелев), 31:09 — 1:1. Цулыгин — 1 (Ефремов, Башкиров), 54:23 — 1:2Вратари: Иванов — ЕжовБроски: 24 (8+12+4) — 54 (15+13+26)Штраф: 12 — 6

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 77-ю очками в активе. «Адмирал» располагается на 11-й позиции (45 баллов).