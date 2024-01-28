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    Козлов: Считаю, что мы сегодня взяли одно очко, а не потеряли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Адмиралом» (4:5 ОТ).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Третья игра на Дальнем Востоке. Отыгрались с 0:2, повели 4:2, но потом немножко недисциплинированно сыграли, "Адмирал" хорошо реализовал своё большинство. Ну а в овертайме рискнул поменять вратаря на полевого игрока, разыграть "4 на 3", но сегодня не наш день. Завтра у нас очередная игра, четвёртая на Дальнем Востоке, потом возвращаемся домой. Считаю, что мы сегодня взяли одно очко, а не потеряли.

    Почему не снять вратаря в овертайме? Не попробовать взять два очка, когда уже взяли одно? Мы рискнули. Это игра. "Адмирал" хорошо играет дома перед болельщиками, они хорошо забили. То, что мы проявили характер, продолжали гнуть свою линию — оттуда и результат, что мы сравняли счёт», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

    «Салават» с 75 очками идет третьим в Восточной конференции, «Адмирал» с 45 очками — на 11-м месте.

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