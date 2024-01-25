НХЛ. «Рейнджерс» уступил «Вегасу», «Флорида» победила «Питтсбург», «Колорадо» — «Лос-Анджелес»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Питтсбург» — «Флорида» — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам. Он стал второй звездой матча.

«Флорида» с 64 очками идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 12-й строчке — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Флорида» — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Гюнцель — 21 (бол., Раст, Карлссон), 1:51 — 1:0. Родригес — 8 (бол., Экман-Ларссон, Беннетт), 4:52 — 1:1. Райнхарт — 36 (бол., Ткачак, Экман-Ларссон), 31:49 — 1:2. Малкин — 16 (Кросби, Раст), 59:18 — 2:2. Победный буллит: РайнхартВратари: Неделькович (58:40 — 59:18) — БобровскийШтраф: 6 — 16Броски: 37 (10+15+11+1) — 32 (8+10+12+2)

«Питтсбург» — «Флорида» — 2:3 Б

«Рейнджерс» — «Вегас» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Российский нападающий гостей Иван Барбашев сделал три голевые передачи. Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.

«Вегас» набрал 64 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут третьим в Восточной конференции — 61 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Вегас» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Голы: Ремпал — 2 (Коттер, Хэг), 5:02 — 0:1. Уилер — 8 (Густафссон, Фокс), 6:33 — 1:1. Колесар — 4, 23:18 — 1:2. Маршессо — 23 (Барбашев, Руа), 24:04 — 1:3. Маршессо — 24 (Барбашев, Руа), 42:11 — 1:4. Какко — 4 (Труба, Уилер), 58:55 — 2:4. Маршессо — 25 (п.в., Барбашев, Макнэбб), 59:31 — 2:5Вратари: Шестеркин (55:16 — 58:55, 59:00 — 59:31) — ХиллШтраф: 4 — 4Броски: 38 (15+7+16) — 20 (6+8+6)

«Рейнджерс» — «Вегас» — 2:5

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«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Вратарь Александр Георгиев сделал результативную передачу и отразил 26 бросков из 27. У «Кингз» единственную шайбу забросил Кевин Фиала.

После этого матча «Колорадо» с 67 очками занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 53 очками — на седьмой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Голы: О`Коннор — 12 (Жирар, Георгиев), 7:44 — 1:0. О`Коннор — 13 (Вуд, Колтон), 14:55 — 2:0. Маккиннон — 31 (Друэн, Рантанен), 18:30 — 3:0. Фиала — 12 (бол., Лафферье, Даути), 26:20 — 3:1. Мэнсон — 6 (Кольяно), 31:44 — 4:1. Макар — 12 (бол., Маккиннон, Колтон), 40:31 — 5:1Вратари: Георгиев (52:00 — 52:30) — Тэлбот (Риттих, 20:00)Штраф: 14 — 12Броски: 31 (12+11+8) — 27 (7+10+10)

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, забив победный гол, еще по шайбе забросили Оскар Сундквист и Роберт Томас.

После этого матча «Сент-Луис» с 52 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 50 очками — на десятой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) Голы: Сундквист — 6 (бол., Шенн, Крюг), 7:39 — 0:1. Дюмулин — 4 (Ларссон, Шварц), 10:16 — 1:1. Бьоркстранд — 13 (бол., Веннберг, Маккэн), 23:55 — 2:1. Толванен — 13 (Гурд, Бьоркстранд), 26:42 — 3:1. Томас — 17 (бол., Перунович, Бучневич), 35:01 — 3:2. Бучневич — 15 (Томас), 41:27 — 3:3. Бучневич — 16 (Шенн), 63:31 — 3:4Вратари: Даккорд — БиннингтонШтраф: 4 — 4Броски: 36 (11+10+14+1) — 18 (5+6+5+2)