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    Кудашов: Я думаю, что все равно не настолько нас переиграли, чтобы такой счет был

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался относительно матча против «Спартака» (3:6).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «С самого начала стали уступать сопернику и в движении, и в единоборствах. Следствием этого и стало то преимущество, которым завладел соперник и забил голы. Комментировать здесь особо нечего. Единственное, я думаю, что всё равно не настолько нас переиграли, чтобы такой счёт был. Но тем не менее, что есть, то есть.

    Не восстановились после вируса? Будем надеяться. Но это не та причина. Хотели выиграть третий период? Да, и вот эту задачу мы сегодня выполнили, выиграв его. Ставилась задача выиграть третий период и сыграть по-другому — так, как надо.

    Первый забитый гол расхолодил команду? Мы сейчас с вами будем рассуждать на эту тему, но что есть, то есть. Полкоманды, а может и вся команда осталась в раздевалке и, если своими словами, то не пришла на игру — это так. Так можно сказать, если подвести итог всему этому. Дерби вот так не играется.

    Повлияло ли отсутствие лидеров "Спартака" на настрой? Может, это больше говорит об уровне наших игроков? Доверили другим игрокам больше играть и ничего не поменялось.

    Есть ли глобальная причина, что, как и в первом домашнем матче с "Торпедо" запускали серийно и не могли это остановить? Не знаю. Тяжело ответить на этот вопрос. На самом деле, кто мог знать, что она в борт попадёт и отскочит. Как это можно предвидеть или предугадать. Бывают такие дни. Спишем на такой день», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    «Спартак» в третий раз в сезоне оказался сильнее московского «Динамо», сохранил четвертое место в таблице Западной конференции и стал четвертой командой, которая гарантировала себе участие в плей-офф. «Динамо» (74) осталось на второй строчке.

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