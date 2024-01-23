Кравец: Ребята проявили свой характер, мужество, скорость и мастерство

Главный тренерподвел итог матча против(6:2).

«Для нас очень важная победа после не очень удачной игры в нападении в Ярославле, где мы создали очень мало моментов. Наверное, самый худший показатель за последнее время. Ребята проявили свой характер, мужество, скорость и мастерство.

Понимали, что "Северсталь" — быстрая, очень активная команда, поэтому старались сегодня играть практически в одно касание, на игрока, который открывается вперёд. Получилось это всё со скоростью, с мастерством и конечно же завершением моментов. Молодцы и бригада меньшинства, и вратарь — держали нас в игре.

Благодарю команду, наверное, в этой поездке это лучший матч. Нужно цепляться за эту игру, за отношение, за работу для того, чтобы двигаться дальше и играть тяжёлые матчи в будущем», — цитирует Кравца пресс-служба «Северстали».

После этого матча «Авангард» сохранил 2-е место в таблице Восточной конференции (77 очков), «Северсталь» осталась на 6-й строчке на Западе (61 балл).