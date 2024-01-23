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    Покер Цыплакова принес «Спартаку» победу над московским «Динамо»

    «Динамо» — «Спартак»: счет матча 3:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 6:3.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Форвард красно-белых Максим Цыплаков забросил четыре шайбы. Также у спартаковцев отличились Шейн Принс и Михал Чайковски. За «Динамо» голами отметились Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Егор Мартынов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:6 (1:4, 0:2, 2:0)
    Голы: Рашевский — 19 (Уил, Гусев), 0:55 — 1:0. Принс — 14 (Чезганов), 2:02 — 1:1. Цыплаков — 26 (мен.), 5:32 — 1:2. Чайковски — 9 (Беляев, Рубцов), 9:28 — 1:3. Цыплаков — 27 (Чайковски), 11:52 — 1:4. Цыплаков — 28 (Бурмистров, Беляев), 23:03 — 1:5. Цыплаков — 29 (мен., Чайковски, Бурмистров), 26:58 — 1:6. Ожиганов — 6 (Ильенко), 42:30 — 2:6. Мартынов — 2 (Римашевский, О`Делл), 56:40 — 3:6Вратари: Моторыгин (Коновалов, 9:28) — Рибар (Николаев, 35:45)Штраф: 4 — 6Броски: 36 (4+14+18) — 22 (10+6+6)

    «Спартак» в третий раз в сезоне оказался сильнее московского «Динамо», сохранил четвертое место в таблице Западной конференции и стал четвертой командой, которая гарантировала себе участие в плей-офф. «Динамо» (74) осталось на второй строчке.

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