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    Буше заявил, что скорее всего не вернется в Америку после истечения контракта с «Авангардом»

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    Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал о том, насколько сильно отличается жизнь в России от жизни в Америке.

    Рид Буше
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    Рид Буше

    «Скорее всего, (после завершения соглашения с "Авангардом") я не вернусь в Америку.

    В России года четыре назад я чему-то удивлялся, но уже привык ко всему. Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково. Ничего необычного меня не спрашивают (в США о России). Так, обычные вещи, ничего сумасшедшего.

    В целом не так много людей из Северной Америки получают шанс приехать в Россию», — сказал Буше ТАСС.

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    • В нынешнем сезоне форвард провел 50 матчей за «Авангард» и набрал 64 (37+27) очков. Действующий контракт Буше с омским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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