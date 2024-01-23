Буше заявил, что скорее всего не вернется в Америку после истечения контракта с «Авангардом»

Нападающийрассказал о том, насколько сильно отличается жизнь в России от жизни в Америке.

«Скорее всего, (после завершения соглашения с "Авангардом") я не вернусь в Америку.

В России года четыре назад я чему-то удивлялся, но уже привык ко всему. Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково. Ничего необычного меня не спрашивают (в США о России). Так, обычные вещи, ничего сумасшедшего.

В целом не так много людей из Северной Америки получают шанс приехать в Россию», — сказал Буше ТАСС.

В нынешнем сезоне форвард провел 50 матчей за «Авангард» и набрал 64 (37+27) очков. Действующий контракт Буше с омским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025.