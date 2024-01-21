НХЛ. «Тампа-Бэй» обыграла «Баффало», «Вашингтон» уступил «Сент-Луису», «Филадельфия» — «Колорадо»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 1:3

Российский нападающий Никита Кучеров провел на льду 19 минут 23 секунды и не набрал очков.

«Тампа» выиграла пятый матч подряд и занимает шестое место на «Востоке», набрав 53 очка в 46 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Голы: Пол — 12 (Хагель, Чирелли), 6:14 — 0:1. Мотт — 4 (мен.), 7:06 — 0:2. Козенс — 8 (Петерка, Далин), 33:52 — 1:2. де Хаан — 3 (п.в., Хагель, Пол), 58:44 — 1:3Вратари: Луукконен (58:22 — 58:44, 58:56 — 59:33, 59:52) — ЙоханссонШтраф: 6 — 4Броски: 27 (6+6+15) — 16 (5+9+2)

«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 1:3

«Филадельфия» — «Колорадо» — 4:7

«Колорадо» набрал 63 очка в 47 матчах и занимает третье место в таблице «Запада».

«Филадельфия» прервала серию из пяти побед подряд и находится на четвертой строчке «Востока» с 56 баллами в 46 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Колорадо» — 4:7 (0:2, 2:3, 2:2) Голы: О`Коннор — 9 (Колтон, Малински), 9:58 — 0:1. Рантанен — 25 (Маккиннон, Колтон), 18:36 — 0:2. Маккиннон — 25 (Вуд, Мэнсон), 20:43 — 0:3. Фараби — 16 (Фрост, Аткинсон), 21:49 — 1:3. О`Коннор — 10 (Вуд, Колтон), 28:14 — 1:4. Конекны — 22 (Типпетт, Пелинг), 32:23 — 2:4. Маккиннон — 26 (Мэнсон, Кивиранта), 37:05 — 2:5. Форстер — 6 (Фрост, Аткинсон), 45:26 — 3:5. Аткинсон — 12 (Ристолайнен, Кэйтс), 48:11 — 4:5. Рантанен — 26 (бол., Макар, Маккиннон), 52:23 — 4:6. О`Коннор — 11 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 59:39 — 4:7Вратари: Харт (Эрссон, 40:00, 57:28 — 59:39) — ГеоргиевШтраф: 4 — 6Броски: 38 (12+11+15) — 24 (5+10+9)

«Филадельфия» — «Колорадо» — 4:7

«Аризона» — «Нэшвилл» — 3:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нэшвилл» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) Голы: Келлер — 18 (Гюнтер, Дурзи), 9:52 — 1:0. Келлер — 19 (Маччелли), 21:20 — 2:0. Йоси — 9 (бол., Нюквист, Сиссонс), 23:42 — 2:1. Карконе — 15 (Макбэйн, Дурзи), 29:50 — 3:1. Новак — 8 (Форсберг), 58:42 — 3:2Вратари: Ингрэм — Сарос (56:40 — 58:44, 59:00 — 59:02, 59:05)Штраф: 12 — 4Броски: 26 (6+11+9) — 33 (12+13+8)

«Аризона» — «Нэшвилл» — 3:2

«Оттава» — «Виннипег» — 1:2 ОТ

В составе «Джетс» отличились Мейсон Аплтон и Николай Элерс, у «Сенаторз» гол забил Паркер Келли с передачи Владимира Тарасенко.

После этого матча «Виннипег» с 64 очками занимает первое место в Западной конференции, «Оттава» с 33 очками — на последней строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Виннипег» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Эпплтон — 8 (Нидеррайтер, Самберг), 34:35 — 0:1. Келли — 6 (Тарасенко, Норрис), 44:43 — 1:1. Элерс — 16 (Пионк), 64:12 — 1:2Вратари: Корписало — ХеллибакШтраф: 13 — 13Броски: 35 (7+16+11+1) — 29 (4+9+12+4)

«Оттава» — «Виннипег» — 1:2 ОТ

«Бостон» — «Монреаль» — 9:4

После этого матча «Бостон» с 65 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 45 очками — на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Монреаль» — 9:4 (3:2, 2:2, 4:0) Голы: Кофилд — 16 (бол., Монахэн, Слафковски), 9:18 — 0:1. Карло — 3 (Фредерик, Лауко), 12:47 — 1:1. Армиа — 8 (Рой, Монахэн), 15:00 — 1:2. Дебраск — 11 (ван Римсдайк), 18:10 — 2:2. Хейнен — 6 (Грызлик, Макэвой), 19:05 — 3:2. Мэтисон — 7 (бол., Монахэн, Сузуки), 26:16 — 3:3. Хейнен — 7 (Боквист, Линдхольм), 30:46 — 4:3. Койл — 16 (Пастрняк, Маршан), 31:35 — 5:3. Галлахер — 8 (Арве-Пинар), 33:19 — 5:4. Пастрняк — 30, 41:26 — 6:4. Маршан — 20 (Койл), 44:32 — 7:4. Заха — 10 (Дебраск, ван Римсдайк), 49:13 — 8:4. Хейнен — 8 (бол., Гики, Шаттенкирк), 50:40 — 9:4Вратари: Ульмарк — Монтембо (Примо, 49:13)Штраф: 11 — 11Броски: 36 (12+14+10) — 21 (8+6+7)

«Бостон» — «Монреаль» — 9:4

«Ванкувер» — «Торонто» — 6:4

После этого матча «Ванкувер» с 66 очками занимает первое место в Западной конференции, «Торонто» с 52 очками — на седьмой строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Торонто» — 6:4 (3:0, 1:3, 2:1) Голы: Хегландер — 13 (Лафферти, Хьюз), 3:06 — 1:0. Хегландер — 14 (Оман, Гарлэнд), 6:00 — 2:0. Гарлэнд — 7 (Блюгерс, Джошуа), 12:58 — 3:0. Нюландер — 22 (Райлли, Броди), 24:53 — 3:1. Маккейб — 3 (Марнер, Мэттьюс), 27:26 — 3:2. Нюландер — 23 (Райлли), 28:19 — 3:3. Гарлэнд — 8 (Блюгерс), 39:00 — 4:3. Марнер — 20 (мен.), 43:13 — 4:4. Миллер — 21 (бол., Хьюз, Петтерссон), 47:11 — 5:4. Петтерссон — 25 (бол., Миллер, Хьюз), 50:42 — 6:4Вратари: Демко — ДжонсШтраф: 18 — 14Броски: 21 (9+6+6) — 47 (9+18+20)

«Ванкувер» — «Торонто» — 6:4

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«Нью-Джерси» — «Даллас» — 2:6

«Даллас» с 59 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 49 очками — на 10-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Даллас» — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2) Голы: Павелски — 19 (бол., Бенн, Робертсон), 5:42 — 0:1. Хинтц — 19 (мен., Сутер), 27:58 — 0:2. Дюшен — 15 (Сегин, Харли), 36:31 — 0:3. Хинтц — 20 (Джонстон, Сутер), 39:42 — 0:4. Смит — 5 (Делландреа, Харли), 42:10 — 0:5. Джонстон — 13 (Робертсон, Линделл), 47:18 — 0:6. Братт — 17 (Майер, Хишир), 53:15 — 1:6. Тоффоли — 17, 59:00 — 2:6Вратари: Доус — УэджвудШтраф: 22 — 6Броски: 31 (14+8+9) — 36 (14+16+6)

«Нью-Джерси» — «Даллас» — 2:6

«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 3:0

Отличились Колтон Парэйко, Брэйден Шенн и Джейк Нейберс, Павел Бучневич отметился результативной передачей.

После этого матча «Вашингтон» с 50 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 46 очками — на 12-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Парэйко — 8 (мен., Томас), 2:37 — 1:0. Шенн — 10 (Фолк, Бучневич), 27:44 — 2:0. Нейберс — 14 (бол., Томас, Кайру), 55:51 — 3:0Вратари: Биннингтон — ЛиндгренШтраф: 22 — 20Броски: 29 (12+6+11) — 18 (5+9+4)

«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 3:0

«Вегас» — «Питтсбург» — 3:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Питтсбург» — 3:2 (0:0, 0:2, 3:0) Голы: Грэйвс — 3 (Карлссон, Малкин), 29:02 — 0:1. Гюнцель — 20 (Кросби, Петтерссон), 34:01 — 0:2. Маршессо — 20 (Барбашев, Мартинес), 45:18 — 1:2. Дорофеев — 6 (Стивенсон, Стоун), 46:52 — 2:2. Бриссон — 1 (Барбашев, Пьетранджело), 49:40 — 3:2Вратари: Томпсон — Джерри (58:07 — 59:17)Штраф: 2 — 8Броски: 29 (8+10+11) — 25 (6+14+5)

«Вегас» — «Питтсбург» — 3:2

«Калгари» — «Эдмонтон» — 1:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Маклеод — 9 (Фогеле, Дешарне), 15:03 — 0:1. Уигар — 10 (Коулмэн), 21:58 — 1:1. Ганье — 5 (Сиси, Холлоуэй), 41:39 — 1:2. Хаймэн — 29 (п.в., Нюджент-Хопкинс), 59:25 — 1:3Вратари: Владарж (58:29 — 59:25) — СкиннерШтраф: 4 — 6Броски: 27 (9+10+8) — 33 (13+8+12)

«Калгари» — «Эдмонтон» — 1:3

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 5:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Анахайм» — 5:3 (0:0, 3:2, 2:1) Голы: Власик — 2 (Кутюр), 35:06 — 1:0. Лакомб — 1 (Хенрик), 35:21 — 1:1. Берроуз — 1 (Гертл), 37:33 — 2:1. Зеттерлунд — 13 (Карпентер), 39:32 — 3:1. Хенрик — 11 (Терри, Карлссон), 39:56 — 3:2. Рутта — 1 (Зеттерлунд, Хоффман), 52:15 — 4:2. Мактавиш — 13 (бол., Терри), 55:11 — 4:3. Гертл — 14 (п.в., Штурм), 59:53 — 5:3Вратари: Блэквуд — Гибсон (58:07 — 59:53)Штраф: 10 — 8Броски: 19 (2+5+12) — 35 (12+8+15)

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 5:3

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 2:1

Российский нападающий «Нью-Йорк» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в этой встрече.

«Лос-Анджелес» набрал 52 очка за 43 игры и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

«Рейнджерс» занимают третью позицию в таблице Восточной конференции (58 очков после 45 матчей).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Фиала — 11 (Мур), 19:25 — 1:0. Крайдер — 21 (Фокс, Зибанежад), 34:39 — 1:1. Байфилд — 13, 38:13 — 2:1Вратари: Риттих — КуикШтраф: 6 — 2Броски: 26 (12+6+8) — 23 (2+9+12)