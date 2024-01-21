Федоров: ЦСКА создал достаточно голевых моментов для победы

Главный тренер московскогопрокомментировал матч против(2:3 ОТ).

«Торпедо с победой — за стремление, важные голы в нужное время. Нашу команду — с хорошей игрой. Считаю, пропустили первый гол ненужный, вообще никак. Это такого состояния гол… Мы такого никогда не видели, но, к сожалению, это случилось. Второй гол — это ошибка. Не смогли разобраться, кто куда идёт. Поблагодарил ребят за хорошую игру. Мы создали более чем достаточно голевых моментов, чтобы победить сегодня.

Но результат на табло и, к сожалению, из этой поездки из восьми [возможных] очков увозим только три. Поэтому работа тренерского штаба продолжается, мы ищем ключи, чтобы выиграть следующий матч. Я реально наслаждался атмосферой и игрой нашей команды, но, к сожалению, реализация нас подвела», — сказал Фёдоров на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале «Торпедо».

«Торпедо» с 65 очками занимает пятое место в Западной конференции. У ЦСКА 59 пунктов и седьмое место на «Западе».