Козырев: Было обилие голевых моментов, бесподобную игру показали оба вратаря

Главный тренервысказался относительно матча против(1:0 Б).

«Шикарная игра и с нашей стороны, и со стороны соперника, несмотря на то, что в основное время не было заброшенных шайб. Было обилие голевых моментов, бесподобную игру показали оба вратаря.

На мой взгляд, во втором периоде у нас было больше преимущества, в третьем — у "Трактора". Был шикарный момент в овертайме, а потом своё слово сказала наша штатная бригада буллитёров», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» идет шестой на «Западе» с 59 очками. «Трактор» занимает аналогичную позицию на «Востоке» с 62 баллами.