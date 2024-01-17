«Автомобилист» — «Адмирал»: счет матча 4:2, обзор голов

Алексей Макеев Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе победителей забрасывали Алексей Макеев, Данил Романцев, Сергей Зборовский, Сергей Широков.
За «Адмирал» отличились Никита Аноховский, Дмитрий Бучельников.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы: Аноховский — 6 (бол., Горшков, Берлев), 15:14 — 0:1. Макеев — 13 (Голышев), 24:33 — 1:1. Романцев — 5 (мен., Макеев), 30:59 — 2:1. Бучельников — 8 (Аноховский), 43:37 — 2:2. Зборовский — 4 (Широков, Мэйсек), 45:04 — 3:2. Широков — 9 (п.в., Мэйсек), 58:27 — 4:2Вратари: Галкин — Демченко (57:57 — 58:27)Броски: 29 (6+13+10) — 34 (11+10+13)Штраф: 12 — 6
«Автомобилист» занимает четвертое место на «Востоке» с 66 очками после 54 матчей. «Адмирал» идет последним в конференции с 41 очком после 51 игры.