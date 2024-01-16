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    «Локомотив» обыграл «Нефтехимик», у Лихачева — дубль

    «Локомотив» — «Нефтехимик»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    За хозяев отличились Максим Березкин, Артур Каюмов и Ярослав Лихачев, который оформил дубль. За «Нефтехимик» точные броски на счету Никиты Буруянова и Дмитрия Соколова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Березкин — 6 (Каюмов), 26:11 — 1:0. Лихачев — 12 (бол., Красковский, Полунин), 29:04 — 2:0. Буруянов — 1 (Сериков), 35:38 — 2:1. Лихачев — 13, 47:57 — 3:1. Соколов — 11 (Брюквин), 55:33 — 3:2. Каюмов — 12 (п.в.), 58:52 — 4:2Вратари: Исаев — Тихомиров (57:55 — 58:52)Штраф: 2 — 8Броски: 23 (8+9+6) — 20 (3+3+14)

    «Локомотив» набрал 72 пункта и поднялся на первое место в Западной конференции. У «Нефтехимика» 51 балл и девятая строчка в Восточной конференции.

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