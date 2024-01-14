Тамбиев: Мы в долгу перед нашими болельщиками

Главный тренервысказался о матче с новосибирской(5:2).

«У нас получилась целостная игра. Практически 60 минут хорошей, целостной игры. Самое главное — реализация голевых моментов, мы реализовали те многочисленные моменты, которые создали. Забили много красивых шайб — это нужно оставить и развивать. Мне понравились многие действия команды, практически 60 минут контролировали ход игры. Рад, что мы одержали первую победу в 2024 году. Надеюсь, что так и продолжим, потому что мы в долгу перед нашими болельщиками, скрывать не буду», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 41-м очком в активе. «Сибирь» — на 8-й строчке (55 баллов).