«Нефтехтимик» — «Ак Барс»: счет матча 0:1, обзор гола

Дмитрий Кагарлицкий Фото: www.ak-bars.ru
Единственную шайбу на 3-й минуте забросил Дмитрий Кагарлицкий, реализовавший большинство. Ему ассистировали Владимир Шипачев и Александр Радулов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Кагарлицкий — 11 (бол., Шипачев, Радулов), 2:24 — 0:1Вратари: Тихомиров — БиляловБроски: 29 (12+10+7) — 30 (15+7+8)Штраф: 4 — 4
«Ак Барс» идет на седьмом месте в Восточной конференции с 60 очками после 50-ти матчей. «Нефтехимик» занимает девятую строчку с 51 очком в 52 играх.