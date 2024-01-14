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    Шайба Кагарлицкого принесла победу «Ак Барсу» в дерби

    «Нефтехтимик» — «Ак Барс»: счет матча 0:1, обзор гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Ак Барс
    Нижнекамский «Нефтехимик» уступил на своем льду казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Кагарлицкий
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    Дмитрий Кагарлицкий

    Единственную шайбу на 3-й минуте забросил Дмитрий Кагарлицкий, реализовавший большинство. Ему ассистировали Владимир Шипачев и Александр Радулов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Кагарлицкий — 11 (бол., Шипачев, Радулов), 2:24 — 0:1Вратари: Тихомиров — БиляловБроски: 29 (12+10+7) — 30 (15+7+8)Штраф: 4 — 4

    «Ак Барс» идет на седьмом месте в Восточной конференции с 60 очками после 50-ти матчей. «Нефтехимик» занимает девятую строчку с 51 очком в 52 играх.

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