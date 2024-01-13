Заварухин: Обидное поражение в овертайме

Главный тренервысказался о матче против(3:4 ОТ).

«Знали, что у "Лады" поражения, что это раненый зверь. Имели стопроцентные моменты в первом периоде, но сработало "не забиваешь ты — не забивают тебе". Старались вытащить матч, где-то вытащили, перебороли себя ребята, обидное поражение в овертайме. Сражались до конца, спасибо им за это.

"Лада" была лучше в движении? Мы больше играли в атаке, больше бросков было. Наверное, не хватило такого "взрыва", чтобы полезть на ворота. Была тяжёлая выездная серия, меняли часовые пояса. Надеюсь, ребята будут больше заточены на быстроту.

Почему долго не получалось в меньшинстве? "Лада" здорово накатывалась, прессинговала игроков, не могли отдать передачу из-за прессинга. Нужно быстрое принятие решений, чтобы шайба ходила.

Много потерь шайбы? Наверное, ребята торопились сравнять счёт, было желание отыграться, поэтому неточные передачи. Было стремление вытащить матч», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

«Лада» идет шестой в таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 52 играх. «Автомобилист» (62) находится на 4-й строчке.