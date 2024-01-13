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    Ларионов: Начинать игру с 0:3 или 0:4 — это не то, что мы хотим

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    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итог матча против «Динамо» (1:6).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Во-первых, команду "Динамо" с победой. Они быстро забили три гола и дали задел на всю игру. Наша команда приложила усилия, но где-то чего-то не хватает. Это надо признать. Конечно, огромное спасибо болельщикам, которые приехали сегодня поболеть за команду и были с нами до конца. Мы перед ними в долгу, потому что так проигрывать, конечно, нельзя.

    Что происходит по сезону с первыми периодами — только 20-е место в КХЛ? Вы знаете, очень трудно найти ответ на этот вопрос, потому что мы хорошо начали в Минске, но плохо начали с ЦСКА. Здесь целый комплекс вопросов, которые мы должны совместно решить. Начинать игру с 0:3 или 0:4 — это не то, что мы хотим. Скорее всего, это ментальная подготовка к матчам — нужно быть готовым, что с самого начала игры соперник заряжен.

    В этом плане у нас есть большая пища для размышлений для того, чтобы эти вопросы решить, потому что меня это настораживает. Нужно глубоко покопаться в своих резервах и посмотреть, что происходит внутри команды. Были проведены беседы с игроками, но по горячим следам очень трудно найти ответ. После 0:3 мы вернулись в игру и могли забить, но этого не произошло», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

    «Динамо» с 72 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (61) идет на пятом месте.

    В следующем матче «Торпедо» 16 января примет магнитогорский «Металлург», а «Динамо» через два дня дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

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