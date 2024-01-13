Кудашов: Игра удалась по всем показателям

Главный тренер московскоговысказался о матче против(3:1).

«Игра удалась по всем показателям. И полный стадион был, где у болельщиков была своя дуэль, и у нас своя дуэль. Красивые голы, быстрые скорости, силовая борьба — было всё, что нужно.

Ещё до матча на вопрос о том, почему матчи с "Торпедо" складываются так тяжело, ответил, что сегодня всё будет хорошо? Знаете, всему наступает начало и конец. Мы тоже смотрим, как кто играет. Я видел, что уже в прошлых играх всё где-то было рядышком. Другими словами, подбираешь ключи. Тем более, что, играя дома, я был уверен, что ребята при полном стадионе выйдут.

Что-то подсмотрели у ЦСКА из их матча с "Торпедо"? Не буду вас обманывать, но даже не видел игру ЦСКА. Знаю статистику и знаю всё, что происходило в ней. На третий период была установка по ЦСКА. Естественно мы следим, анализируем, смотрим, но игра для разбора была совсем другой, не с ЦСКА. Хорошо, что так», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

«Динамо» с 72 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (61) идет на пятом месте.

В следующем матче «Торпедо» 16 января примет магнитогорский «Металлург», а «Динамо» через два дня дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».