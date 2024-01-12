«Спартак» — СКА: счет матча 2:5, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде обыгралсо счетом 5:2.

В составе армейского клуба дубль оформил Сергей Толчинский. Еще по шайбе забросили Михаил Воробьев, Валентин Зыков и Арсений Грицюк. У москвичей отличились Илья Ковальчук и Джоуи Кин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:1, 0:4, 2:0) Голы: Воробьев — 14 (Земченок), 3:40 — 0:1. Зыков — 8 (Никишин, Дедунов), 33:51 — 0:2. Толчинский — 12 (Воробьев), 34:30 — 0:3. Толчинский — 13 (Поляков, Воробьев), 37:52 — 0:4. Грицюк — 14 (Зинченко, Гальченюк), 38:16 — 0:5. Ковальчук — 3 (бол., Порядин, Голдобин), 45:43 — 1:5. Кин — 4 (Филин), 54:26 — 2:5Вратари: Николаев (Рибар, 37:52) — СеребряковШтраф: 4 — 10Броски: 41 (15+12+14) — 44 (14+19+11)

СКА набрал 68 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 67 баллами опустился на 4-ю строчку таблицы «Запада». Красно-белые потерпели пятое поражение подряд.