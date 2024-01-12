Леонтьев: Такая тяжелая победа, но она очень ценная

Главный тренервысказался над(2:0).

«Такая тяжелая победа, но она очень ценная, потому что соперники сразу предложили высокий темп игры. Мы приняли этот бой и выдержали. В конце, конечно, тяжеловато было, когда пошли удаления. Вся командная работа дала очень нужный результат. По накалу сегодняшний матч был просто шикарным. Ребят с победой, они сегодня герои!», — цитирует Леонтьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Нефтехимик» набрал 51 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 63 очками — на третьей строчке таблицы «Востока».

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» сыграет с «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 14 января.