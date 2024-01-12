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    Козлов: Владели инициативой и контролировали шайбу, но не смогли преодолеть оборону соперника

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:2).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Владели инициативой и контролировали шайбу, но не смогли преодолеть оборону соперника — очень плотно они действовали на своём пятачке, не пускали наших нападающих. Моменты, где мы могли сыграть агрессивно, не были достаточно нацелены на ворота. Без голов тяжело выиграть матч. С настроем и самоотдачей всё было хорошо, но против "Нефтехимика" мы можем играть правильнее», — приводит слова Козлова пресс-служба уфимского клуба.

    «Нефтехимик» набрал 51 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 63 очками — на третьей строчке таблицы «Востока».

    В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» сыграет с «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 14 января.

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