Козлов: Владели инициативой и контролировали шайбу, но не смогли преодолеть оборону соперника

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:2).

«Владели инициативой и контролировали шайбу, но не смогли преодолеть оборону соперника — очень плотно они действовали на своём пятачке, не пускали наших нападающих. Моменты, где мы могли сыграть агрессивно, не были достаточно нацелены на ворота. Без голов тяжело выиграть матч. С настроем и самоотдачей всё было хорошо, но против "Нефтехимика" мы можем играть правильнее», — приводит слова Козлова пресс-служба уфимского клуба.

«Нефтехимик» набрал 51 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 63 очками — на третьей строчке таблицы «Востока».

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» сыграет с «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 14 января.