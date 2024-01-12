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    Гераськин о спорном моменте с матче со СКА: Сергеев попал клюшкой мне в ноги и об неё же и споткнулся

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг СКА
    Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин высказал свое видение спорного момента в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1 ОТ).

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    «В Омске не получалось, нужна была встряска. После перехода всё улучшилось. Не знаю, с чем это связано, но очень рад, что пошла белая полоса. В плане игрового задания у Андрея Разина всё знакомо, привыкать не пришлось. Может, поэтому получилось и в коллектив быстро влиться, и очки набирать.

    Гол Гераськина в ворота СКА.

    Гол в матче со СКА? Видел Сергеева, но у меня не было в планах сделать какой-то блок или ещё что-то. Хорошая атака получилась, партнёр мог и сам бросать, но отдал мне. Я делал вираж, мне показалось, что Сергеев попал клюшкой мне в ноги и об неё же и споткнулся», — приводит слова Гераськина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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    • Форвард присоединился к «Металлургу» по ходу нынешнего сезона. За 6 матчей в команде Андрея Разина Гераськин забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи.

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