Гераськин о спорном моменте с матче со СКА: Сергеев попал клюшкой мне в ноги и об неё же и споткнулся

Нападающийвысказал свое видение спорного момента в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ со(2:1 ОТ).

«В Омске не получалось, нужна была встряска. После перехода всё улучшилось. Не знаю, с чем это связано, но очень рад, что пошла белая полоса. В плане игрового задания у Андрея Разина всё знакомо, привыкать не пришлось. Может, поэтому получилось и в коллектив быстро влиться, и очки набирать.

Гол Гераськина в ворота СКА.

Гол в матче со СКА? Видел Сергеева, но у меня не было в планах сделать какой-то блок или ещё что-то. Хорошая атака получилась, партнёр мог и сам бросать, но отдал мне. Я делал вираж, мне показалось, что Сергеев попал клюшкой мне в ноги и об неё же и споткнулся», — приводит слова Гераськина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Форвард присоединился к «Металлургу» по ходу нынешнего сезона. За 6 матчей в команде Андрея Разина Гераськин забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи.