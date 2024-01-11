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    «Лада» уступила «Локомотиву» в серии буллитов

    «Лада» — «Локомотив»: счет матча 2:3 бул, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Локомотив
    В матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинская «Лада» на своем льду встречалась с ярославским «Локомотивом» и уступила в серии буллитов. Основное время завершилось со счетом 2:2.

    Максим Шалунов
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    Максим Шалунов

    В середине первого периода хозяев вывел вперед Трой Джозефс, забивший с передачи Скотта Космачука.

    «Локомотив» ответил двумя забитыми шайбами во втором периоде. Отличились Георгий Иванов и Максим Шалунов.

    Но «Лада» смогла сравнять счет на 38-й минуте после точного броска Дмитрия Кугрышева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Джозефс — 16 (Космачук), 13:25 — 1:0. Иванов — 9 (Кирьянов, Никулин), 35:30 — 1:1. Шалунов — 16 (Каюмов, Елесин), 36:38 — 1:2. Кугрышев — 13 (бол., М. Березин, Космачук), 38:00 — 2:2Победный буллит ШалуновВратари: Трушков — Мурашов (36:14 — 36:38)Броски: 31 (7+7+14+3) — 29 (6+10+7+6)Штраф: 10 — 12

    «Лада» в следующем матче сыграет в гостях с «Автомобилистом». «Локомотив» примет дома «Витязь».

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