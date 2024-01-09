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    «Салават Юлаев» уступил «Куньлуню»

    «Салават Юлаев» — «Куньлунь»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Куньлунь Ред Стар
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на выезде победил «Салават Юлаев» со счетом 2:1.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    На заброшенные шайбы Джемеля Смита и Цзяна Фу уфимцы ответили точным броском Ивана Дроздова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Дж. Смит — 5 (бол., Граовац, С. Фу), 16:52 — 0:1. Дроздов — 18 (Хмелевский), 17:38 — 1:1. С. Фу — 6 (П. Фу, Фрэм), 22:53 — 1:2Вратари: Ежов (56:01 — 59:19, 58:48) — ДжурасикШтраф: 6 — 14Броски: 36 (15+8+13) — 27 (11+7+9)

    «Куньлунь» поднялся на девятое место (38 очков в 50 матчах) в турнирной таблице «Запада». «Салават Юлаев» находится на третье строчке «Востока» с 63 баллами.

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