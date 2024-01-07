«Филадельфия» — «Калгари» — 3:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Калгари» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Голы: Юбердо — 7 (Кадри, Поспишил), 21:55 — 0:1. Фрост — 6 (Уокер, Форстер), 24:15 — 1:1. Уигар — 9 (Коулмэн, Манджапане), 29:13 — 1:2. Кутюрье — 10 (бол., Фрост, Замула), 36:06 — 2:2. Конекны — 21 (мен., Лотон, Йорк), 42:27 — 3:2Вратари: Харт — Маркстрем (57:37 — 57:56, 58:01)Штраф: 29 — 25Броски: 42 (9+24+9) — 24 (8+10+6)
«Колорадо» — «Флорида» — 4:8
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Флорида» — 4:8 (0:3, 3:1, 1:4)
Голы: Верхэге — 21 (Ткачак, Беннетт), 1:10 — 0:1. Райнхарт — 26 (Форслинг, Барков), 3:02 — 0:2. Райнхарт — 27 (Барков, Родригес), 7:41 — 0:3. Макар — 9 (Маккиннон, Рантанен), 20:21 — 1:3. Мэнсон — 5 (Ничушкин, О`Коннор), 20:52 — 2:3. Ничушкин — 20 (бол., Макар, Рантанен), 24:35 — 3:3. Экман-Ларссон — 8 (Барков, Родригес), 28:50 — 3:4. Друэн — 9 (Жирар), 43:31 — 4:4. Райнхарт — 28 (бол., Ткачак, Барков), 45:59 — 4:5. Стенлунд — 7 (Ломберг), 48:59 — 4:6. Ткачак — 8 (Верхэге, Экблад), 56:17 — 4:7. Верхэге — 22 (п.в., Ткачак, Форслинг), 56:54 — 4:8Вратари: Просветов (Георгиев, 28:50, 56:39 — 56:54) — БобровскийШтраф: 12 — 10Броски: 26 (8+14+4) — 29 (10+7+12)
«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 7:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)
Голы: Пойнт — 18 (Кучеров), 0:21 — 0:1. Фредерик — 11 (бол., Шаттенкирк, Линдхольм), 4:42 — 1:1. Макэвой — 4 (Хейнен, Пойтрас), 14:56 — 2:1. Фредерик — 12 (Грызлик, Пойтрас), 21:49 — 3:1. Кучеров — 28, 27:53 — 3:2. Пастрняк — 24 (Заха), 28:23 — 4:2. Пойнт — 19 (Кучеров, Хагель), 35:53 — 4:3. Гики — 8 (Пастрняк, Линдхольм), 41:35 — 5:3. Дебраск — 8 (мен., п.в.), 56:34 — 6:3. Койл — 14, 57:14 — 7:3Вратари: Ульмарк — Василевский (55:17 — 56:34)Штраф: 8 — 8Броски: 27 (12+11+4) — 26 (13+5+8)
«Коламбус» — «Миннесота» — 3:4 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Силлинджер — 5 (Бин, Боквист), 8:09 — 1:0. Болди — 12 (бол., Фэйбер, Эрикссон Эк), 14:48 — 1:1. Силлинджер — 6 (Марченко), 20:17 — 2:1. Болди — 13 (бол., Зуккарелло, Фэйбер), 30:15 — 2:2. Силлинджер — 7 (бол., Боквист), 54:15 — 3:2. Юханссон — 5 (Хартман), 58:28 — 3:3. Росси — 12 (Болди, Фэйбер), 63:05 — 3:4Вратари: Тарасов — ФлериШтраф: 10 — 10Броски: 28 (7+10+8+3) — 37 (11+11+13+2)
«Монреаль» — «Рейнджерс» — 4:3 Б
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Победный буллит: КофилдГолы: Галлахер — 6 (Эванс, Савар), 11:37 — 1:0. Монахэн — 10 (Юленен), 21:09 — 2:0. Армиа — 6 (Стивенс, Пеццетта), 22:39 — 3:0. Трочек — 10 (Густафссон, Панарин), 30:28 — 3:1. Панарин — 25 (Трочек), 34:29 — 3:2. Фокс — 4 (Веси, Куилль), 49:30 — 3:3Вратари: Монтембо — КуикШтраф: 6 — 4Броски: 30 (7+13+8+2) — 50 (14+20+10+6)
«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 4:6
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 4:6 (0:0, 2:4, 2:2)
Голы: Петтерссон — 16 (Гронек, Хьюз), 20:41 — 0:1. Миллер — 17 (Босер, Хьюз), 23:33 — 0:2. Миллер — 18 (Петтерссон, Коул), 24:37 — 0:3. Миллер — 1 (Лазар, Маклеод), 26:43 — 1:3. Хаула — 9 (Братт, Л. Хьюз), 39:37 — 2:3. Гарлэнд — 5 (Джошуа, Суси), 39:49 — 2:4. Петтерссон — 17 (Босер, Хьюз), 42:35 — 2:5. Миллер — 2 (Тирни, Смит), 51:07 — 3:5. Смит — 2 (Хаула, Братт), 52:54 — 4:5. Джошуа — 10 (п.в., Миллер, Блюгерс), 58:49 — 4:6Вратари: Доус (57:54 — 58:49) — ДемкоШтраф: 2 — 4Броски: 25 (5+11+9) — 42 (17+15+10)
«Питтсбург» — «Баффало» — 1:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Баффало» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Так — 10 (Клифтон, Томпсон), 2:53 — 0:1. Ракелль — 4 (бол., Карлссон, Малкин), 47:49 — 1:1. Гиргенсонс — 3 (Робинсон, Самуэльссон), 55:22 — 1:2. Далин — 12, 58:24 — 1:3Вратари: Джерри — ЛуукконенШтраф: 6 — 10Броски: 41 (17+12+12) — 32 (8+15+9)
«Сан-Хосе» — «Торонто» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Марнер — 15 (бол., Райлли, Нюландер), 15:22 — 0:1. Ярнкрок — 10 (Хольмберг, Лильегрен), 39:17 — 0:2. Нюландер — 20 (Бертуцци, Маккейб), 49:34 — 0:3. Гранлунд — 5 (Зеттерлунд, Эмберсон), 51:57 — 1:3. Нюландер — 21 (Таварес, Бертуцци), 56:28 — 1:4Вратари: Блэквуд — ДжонсШтраф: 4 — 0Броски: 24 (3+9+12) — 33 (17+8+8)
«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Голы: Нюквист — 10, 11:26 — 0:1. Евангелиста — 7 (Новак, Смит), 27:22 — 0:2. Сегин — 14 (Дюшен, Марчмент), 29:29 — 1:2. Бенн — 8 (бол., Харли, Робертсон), 39:14 — 2:2. Форсберг — 20 (Нюквист, ОРайлли), 42:42 — 2:3. Форсберг — 21 (ОРайлли, Шенн), 47:30 — 2:4. Робертсон — 13 (Хенли, Харли), 50:21 — 3:4Вратари: Уэджвуд — ЛанкиненШтраф: 2 — 4Броски: 29 (6+15+8) — 22 (9+8+5)
«Каролина» — «Сент-Луис» — 1:2 Б
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Сент-Луис» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Уокер — 1 (Сундквист, Крюг), 11:04 — 0:1. Терявяйнен — 14 (бол., Друри), 13:17 — 1:1Победный буллит: ШеннВратари: Раанта — БиннингтонШтраф: 2 — 2Броски: 30 (6+13+9+2) — 22 (5+7+7+3)
«Вегас» — «Айлендерс» — 5:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Айлендерс» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Айкел — 17 (Маршессо, Пьетранджело), 6:25 — 1:0. Барзал — 11 (Хорват, Ли), 11:13 — 1:1. Дорофеев — 5 (Стивенсон, Стоун), 37:11 — 2:1. Руа — 6 (Хауден, Колесар), 38:41 — 3:1. Айкел — 18 (бол., Кормье), 40:31 — 4:1. Мартин — 2 (Сизикас), 42:42 — 4:2. Руа — 7 (Колесар), 44:20 — 5:2Вратари: Томпсон — СорокинШтраф: 4 — 2Броски: 29 (9+11+9) — 30 (15+6+9)
«Эдмонтон» — «Оттава» — 3:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Оттава» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Хаймэн — 24 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 38:08 — 1:0. Хаймэн — 25 (Бушар), 42:46 — 2:0. Келли — 4 (Ткачак, Браннстрем), 55:02 — 2:1. Хаймэн — 26 (бол., Макдэвид, Бушар), 57:10 — 3:1Вратари: Скиннер — Форсберг (58:00)Штраф: 6 — 6Броски: 46 (15+18+13) — 31 (8+11+12)