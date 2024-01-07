Квартальнов: Довольны игрой — забили пять шайб

Главный тренервысказался относительно матча против(5:2).

«Довольны игрой — забили пять шайб. Понимали, что в "Торпедо" не играют два ключевых игрока, прежде всего для большинства. А мы неплохо сыграли в меньшинстве. В обороне, в принципе, сыграли уверенно. И вратарь нам помог. Единственный момент, которым не доволен — удаление на пересменке за нарушение численного состава. Не надо давать шанса вздохнуть сопернику. Главное отличие от матча с "Амуром" — реализация.

Таннер Фриц в следующем матче будет играть — это факт. В каком звене, пока не скажу. У нас есть время подумать, как и где его использовать. Это будет наш ключевой игрок», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 59 очков. «Динамо» находится на восьмой строчке — 45 очков.