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    Квартальнов: Довольны игрой — забили пять шайб

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо Минск
    Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов высказался относительно матча против «Торпедо» (5:2).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Довольны игрой — забили пять шайб. Понимали, что в "Торпедо" не играют два ключевых игрока, прежде всего для большинства. А мы неплохо сыграли в меньшинстве. В обороне, в принципе, сыграли уверенно. И вратарь нам помог. Единственный момент, которым не доволен — удаление на пересменке за нарушение численного состава. Не надо давать шанса вздохнуть сопернику. Главное отличие от матча с "Амуром" — реализация.

    Таннер Фриц в следующем матче будет играть — это факт. В каком звене, пока не скажу. У нас есть время подумать, как и где его использовать. Это будет наш ключевой игрок», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

    «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 59 очков. «Динамо» находится на восьмой строчке — 45 очков.

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