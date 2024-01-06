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    «Каролина» победила «Вашингтон», Овечкин сделал голевую передачу

    «Вашингтон» — «Каролина»: счет матча 2:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Вашингтон Кэпиталз
    «Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях одолела «Вашингтон» со счетом 6:2.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    У «Харрикейнз» 3 (1+2) очка набрал Андрей Свечников, дубль оформил Брент Бернс, по 2 (1+1) очка у Дмитрия Орлова и Василия Пономарева, еще один гол счету Сета Джарвиса. Голкипер Петр Кочетков совершил 15 сейвов.

    В составе хозяев шайбы забросили Ник Дауд и Дилан Строум. Александр Овечкин сделал голевую передачу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Каролина» — 2:6 (2:0, 0:1, 0:5)
    Голы: Дауд — 5 (Обе-Кубель, Маленстин), 7:06 — 1:0. Строум — 14 (бол., Овечкин, Карлсон), 16:29 — 2:0. Бернс — 7 (Свечников, Ахо), 25:17 — 2:1. Джарвис — 14 (Пономарев, Орлов), 43:23 — 2:2. Свечников — 9 (бол., Ахо, Бернс), 52:41 — 2:3. Бернс — 8 (бол., Свечников, Ахо), 53:59 — 2:4. Орлов — 2 (мен., п.в.), 58:11 — 2:5. Пономарев — 1 (Котканиеми), 59:01 — 2:6Вратари: Кемпер (57:28 — 58:11) — КочетковШтраф: 6 — 6Броски: 17 (6+4+7) — 34 (10+8+16)

    «Каролина» с 48 очками идет четвертой в Восточной конференции.

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    «Вашингтон» (42) располагается на 11-м месте.

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