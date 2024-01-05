Федоров: До идеала нам далеко

Главный тренервысказался о матче со(3:1).

«Нашу команду с победой. Поначалу была сложная игра, но нашли ключи к воротам, забили важные голы. Пропустили ненужный гол. Тем не менее сыграли в конце грамотно. Оставили свои ворота в неприкосновенности. Нам нужны победы, особенно дома. Тот ли это хоккей, который я хочу видеть? До идеала нам далеко. Хотя по всем моментам, которые мы прошли во время перерыва, было видно, что команда на ходу. Создали качественные моменты в атаке, преимущество в этом сегменте было на нашей стороне», — приводит слова Фёдорова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

После 46 матчей ЦСКА занимает шестую строчку в Западной конференции, набрав 52 очка. У «Спартака» 66 очков и второе место на Западе.