Германия обыграла Норвегию в утешительном раунде МЧМ

Сборнаяодержала победу над командойв утешительном раунде молодежного чемпионата мира по хоккею.

Матч, состоявшийся в шведском Гетеборге, завершился со счетом 5:4 ОТ в пользу немецкой «молодежки».

Автором победного гола в овертайме стал нападающий Мориц Элиас. Остальные шайбы в ворота норвежцев забросили Кевин Бикер, Файт Освальд, Филип Зинн и Никлас Хюбнер.

У Норвегии отличились Ноа Стеен, Микаэль Брандсегг-Нюгор и дублем отметился Матс Бакке Ольсен.

Сборная Норвегии вылетела из элитного раунда молодежного чемпионата мира.

В полуфинале молодежного чемпионата мира Швеция сыграет с Чехией, а Финляндия встретится с командой США. Прогнозы от экспертов LiveSport.Ru на эти матчи можно посмотреть здесь и здесь.