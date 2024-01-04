В матче полуфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею США сыграют с Финляндией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 4 января. Начало запланировано на 21:30 мск. США — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

США

Турнирное положение: Сборная США была единственной, сумевшей оформить четыре победы на групповом этапе. Так, набрав 11 очков, она оказалась на первом месте в таблице с лучшей результативностью — 29 голов.

Последние матчи: Дважды в рамках групповой кампании США забросили по 10+ шайб, а в трех матчах сняли все вопросы в основное время. Поочередно Штаты разделались с Норвегией (4:1), Швейцарией (11:3), Чехией (4:3 Б) и Словакией (10:2).

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В четвертьфинале команде Дэвида Карла достался, пожалуй, самый простой соперник — Латвия, которая провела откровенно слабый групповой раунд. Очевидно, что в матче такой категории никакой интриги быть не могло: США добились сокрушительной победы (7:2).

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Не сыграют: В составе США нет тех, кто пропустит полуфинал.

Состояние команды: Сенсационный вылет Канады автоматически повышает шансы США на золотые медали, которые сборной пророчили еще перед началом турнира. Кажется, за шаг до финала команда Карла — в ее текущей форме — едва ли способна облажаться.

Финляндия

Турнирное положение: Четыре матча групповой стадии Финляндия разделила на одинаковое количество побед и поражений, заняв в итоге третье место в таблице с 5 набранными очками.

Последние матчи: Чемпионат мира-2024 стартовал для финнов с двух поражений — от Канады (2:5) и Германии (3:4). Но затем Финляндия взялась за голову и выдала достойные встречи с Латвией (4:0) и Швецией (5:4 Б).

После драмы в игре со шведами команду Лаури Микколы ждало нечто похожее в плей-офф, где она долго и упорно билась со Словакией, упустив победу за 45 секунд до финальной сирены и вырвав ее в начале овертайма (4:3 ОТ).

Не сыграют: В полуфинал финны войдут с полноценным составом.

Состояние команды: Финляндия провела посредственную групповую кампанию и с трудом добилась победы в четвертьфинальном матче. Очевидно, что в предстоящей игре ее шансы сводятся практически к нулю, несмотря на то что в плей-офф раунде уже была одна сенсация.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается в 1.52, ничья — в 5.57, а победа Финляндии — в 5.62.

Сборная США остается единственной без поражений в статистике. При этом в четырех матчах из пяти она победила с разницей в 3+ шайбы . На фоне Штатов финны выглядят явными аутсайдерами, которых едва ли главный претендент на золото пропустит в финал.

Безусловно, плей-офф — это совершенно другой настрой и отношение, и финны постараются навязать борьбу, но вылет канадцев — потенциально главного соперника — придаст США дополнительные силы, обусловленные еще большей мотивацией.

Как уже было упомянуто выше, большую часть предыдущих матчей команда Дэвида Карла заканчивала разгромной победой. Наши прогноз и ставка — США победят с форой -1.5 за 1.85.

В ожидании очередного яркого перфоманса североамериканских гостей предложим альтернативный вариант — США не проиграют ни одного периода за 2.10.