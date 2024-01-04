США
Турнирное положение: Сборная США была единственной, сумевшей оформить четыре победы на групповом этапе. Так, набрав 11 очков, она оказалась на первом месте в таблице с лучшей результативностью — 29 голов.
Последние матчи: Дважды в рамках групповой кампании США забросили по 10+ шайб, а в трех матчах сняли все вопросы в основное время. Поочередно Штаты разделались с Норвегией (4:1), Швейцарией (11:3), Чехией (4:3 Б) и Словакией (10:2).
Коэффициенты матча США U20 — Финляндия U20
В четвертьфинале команде Дэвида Карла достался, пожалуй, самый простой соперник — Латвия, которая провела откровенно слабый групповой раунд. Очевидно, что в матче такой категории никакой интриги быть не могло: США добились сокрушительной победы (7:2).
Не сыграют: В составе США нет тех, кто пропустит полуфинал.
Состояние команды: Сенсационный вылет Канады автоматически повышает шансы США на золотые медали, которые сборной пророчили еще перед началом турнира. Кажется, за шаг до финала команда Карла — в ее текущей форме — едва ли способна облажаться.
Финляндия
Турнирное положение: Четыре матча групповой стадии Финляндия разделила на одинаковое количество побед и поражений, заняв в итоге третье место в таблице с 5 набранными очками.
Последние матчи: Чемпионат мира-2024 стартовал для финнов с двух поражений — от Канады (2:5) и Германии (3:4). Но затем Финляндия взялась за голову и выдала достойные встречи с Латвией (4:0) и Швецией (5:4 Б).
После драмы в игре со шведами команду Лаури Микколы ждало нечто похожее в плей-офф, где она долго и упорно билась со Словакией, упустив победу за 45 секунд до финальной сирены и вырвав ее в начале овертайма (4:3 ОТ).
Не сыграют: В полуфинал финны войдут с полноценным составом.
Состояние команды: Финляндия провела посредственную групповую кампанию и с трудом добилась победы в четвертьфинальном матче. Очевидно, что в предстоящей игре ее шансы сводятся практически к нулю, несмотря на то что в плей-офф раунде уже была одна сенсация.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается в 1.52, ничья — в 5.57, а победа Финляндии — в 5.62.
Сборная США остается единственной без поражений в статистике. При этом
Безусловно, плей-офф — это совершенно другой настрой и отношение, и финны постараются навязать борьбу, но вылет канадцев — потенциально главного соперника — придаст США дополнительные силы, обусловленные еще большей мотивацией.
Как уже было упомянуто выше, большую часть предыдущих матчей команда Дэвида Карла заканчивала разгромной победой. Наши прогноз и ставка — США победят с форой -1.5 за 1.85.
В ожидании очередного яркого перфоманса североамериканских гостей предложим альтернативный вариант — США не проиграют ни одного периода за 2.10.