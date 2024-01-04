Болякин: Некоторые наши игроки не выдержали давления

И.о. главного тренеравысказался относительно матча против(5:4 Б).

«Всех с Новым годом. Хочу пожелать всем крепкого здоровья. Пусть 2024 год приносит только радость в жизни. Наших болельщиков — с хорошей игрой и победой. Они заслужили серийные победы. Команду настраивали на "Локомотив", поскольку это очень серьёзный соперник, у них очень серьёзный тренерский штаб. Игоря Валерьевича я давно знаю, это классный тренер.

"Локомотив" — хорошая команда. Попросили не удаляться, но в концовке игровая дисциплина нас подвела. Соперник заставил нас удаляться. Некоторые наши игроки не выдержали давления. Хорошо, что всё закончилось победой. Каждая победа даёт положительные эмоции. Мы знали, что у "Локомотива" качественная молодёжь. К чему готовились, то и получили. Но мне всё равно, как играет соперник, мне важно, как играет наша команда. Она должна выполнять установку и играть в тот хоккей, который мы требуем. От игры к игре ребята философию принимают, это даёт положительные плоды. Когда идут победы, игроки начинают верить тренерскому штабу.

Апальков? Великолепно влился в команду. Это хороший и качественный игрок. Время показывает, что мы не ошиблись.

Оберг? У него была травма с "Трактором". Восстанавливаем его. Возможно, к матчу с "Салаватом Юлаевым" оклемается. Из положительного: Грант будет играть в Челябинске или в Уфе.

Игра Камары? Мы нашли правильные слова для него. Парень поверил в себя, начал забивать», — цитирует Болякина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Барыс» остался на 11-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 39 очков, «Локомотив» сохранил вторую строчку на Западе с 64 баллами.