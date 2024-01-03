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    Никитин: Первые легкие голы послужили не самую хорошую службу

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итог матча против «Барыса» (4:5 Б).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «К сожалению, не смогли порадовать болельщиков. Первые лtгкие голы послужили не самую хорошую службу. Неправильно мы их оценили. Поэтому такая игра получилась.

    Кирьянов? Он потихоньку цепляется за состав. Сейчас сказали ребятам, что жизнь составляет по местам. Каждый сам куёт своё счастье. Я надеюсь, что у него продолжится поступательное движение.

    Бочаров? Риторический вопрос. Если бы играл Исаев, спросили бы, когда будет играть Бочаров. Я не считаю, что мы из-за этого проиграли. Это одна из составляющих. Команда — 22 игрока, а также тренерский штаб, поэтому списывать на кого-то одного не в наших правилах.

    Сурин? Пару моментов хороших было. Все переживали, хотели, чтобы забил. Ему нужно учиться, есть глупые ошибки, но это естественно при переходе из молодёжного хоккея во взрослый. Я надеюсь, что у него есть интеллект, чтобы переварить это и развиваться дальше.

    Травмированные? В ротацию попал только Чехович. Все остальные — после болезней, либо личные причины. Это был шанс молодым. Надеюсь, что на выезде основные игроки нам помогут», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Барыс» остался на 11-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 39 очков, «Локомотив» сохранил вторую строчку на Западе с 64 баллами.

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