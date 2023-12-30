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    «Витязь» в овертайме обыграл «Спартак»

    «Витязь» — «Спартак»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Спартак
    «Витязь» на своем льду победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    У красно-белых шайбы забросили Максим Цыплаков, оформивший дубль, Дмитрий Вишневский и Ансель Галимов.

    За хозяев голы забили Скотт Уилсон, Александр Яремчук, Владислав Цицюра и Руслан Педан.

    Решающий гол в овертайме забил нападающий московского клуба Иван Савчик.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Спартак» — 5:4 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Цыплаков — 21 (Талалуев), 1:16 — 0:1. Вишневский — 7 (Голдобин, Мальцев), 8:43 — 0:2. Уилсон — 15 (бол., Рой, Цицюра), 15:57 — 1:2. Цыплаков — 22 (мен.), 20:38 — 1:3. Галимов — 9 (Кин), 24:43 — 1:4. Яремчук — 10 (Валенцов, Галузин), 38:05 — 2:4. Цицюра — 6 (Валенцов, Савчик), 44:13 — 3:4. Педан — 6 (Цицюра, Савчик), 46:16 — 4:4. Савчик — 9 (Цицюра, Шикин), 64:26 — 5:4Вратари: Дорожко (Шикин, 24:43) — РибарШтраф: 4 — 8Броски: 25 (8+8+8+1) — 25 (6+10+7+2)

    «Спартак» лидирует в Западной конференции КХЛ. Красно-белые набрали 66 очков в 47 встречах.

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    «Витязь» (36) поднялся на 9-е место в таблице.

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