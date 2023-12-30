«Витязь» — «Спартак»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
У красно-белых шайбы забросили Максим Цыплаков, оформивший дубль, Дмитрий Вишневский и Ансель Галимов.
За хозяев голы забили Скотт Уилсон, Александр Яремчук, Владислав Цицюра и Руслан Педан.
Решающий гол в овертайме забил нападающий московского клуба Иван Савчик.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Спартак» — 5:4 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Цыплаков — 21 (Талалуев), 1:16 — 0:1. Вишневский — 7 (Голдобин, Мальцев), 8:43 — 0:2. Уилсон — 15 (бол., Рой, Цицюра), 15:57 — 1:2. Цыплаков — 22 (мен.), 20:38 — 1:3. Галимов — 9 (Кин), 24:43 — 1:4. Яремчук — 10 (Валенцов, Галузин), 38:05 — 2:4. Цицюра — 6 (Валенцов, Савчик), 44:13 — 3:4. Педан — 6 (Цицюра, Савчик), 46:16 — 4:4. Савчик — 9 (Цицюра, Шикин), 64:26 — 5:4Вратари: Дорожко (Шикин, 24:43) — РибарШтраф: 4 — 8Броски: 25 (8+8+8+1) — 25 (6+10+7+2)
«Спартак» лидирует в Западной конференции КХЛ. Красно-белые набрали 66 очков в 47 встречах.
«Витязь» (36) поднялся на 9-е место в таблице.