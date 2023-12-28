«Лада» — «Динамо»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома одержала победу над московскимсо счетом 4:0.

Автором дубля стал Евгений Грошев, еще по голу на счету Михаила Фисенко и Остапа Сафина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Москва) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Голы: Фисенко — 3 (бол., Минеев, Шумаков), 14:06 — 1:0. Грошев — 5 (Бабенко), 19:37 — 2:0. Грошев — 6 (Бабенко, Иванюженков), 30:51 — 3:0. Сафин — 12 (бол., Джозефс, Кугрышев), 36:40 — 4:0Вратари: Подъяпольский — МоторыгинШтраф: 8 — 6Броски: 18 (6+5+7) — 38 (13+16+9)

«Лада» набрала 57 очков в 46 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Динамо» с 62 баллами после 45 игр идет на второй строчке Запада.