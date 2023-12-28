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    Билялетдинов: Не могу сказать, что все плохо, но многие вещи не получаются

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    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (1:4).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Тяжелый момент для команды. Не могу сказать, что все плохо, но многие вещи не получаются. Мы неплохо играли с "Автомобилистом", но проиграли из-за удалений. С "Сибирью" неплохо играли, были моменты... Но сегодня 14-0 по удалениям, куда это годится? Игра ломается, есть вопросы к отдельным игрокам по дисциплине. Я понимаю, что не специально они это делают, никто специально так не делает, но это мешает.

    Эти удаления порой несознательные. Вот сегодня Адамчук вывел шайбу и сразу две минуты. Да он нарушил, но что я ему скажу? Мы и индивидуально говорим, и на собраниях, но справиться не можем. Здесь никакого панического настроения. Работаем, трудимся поменяли на тренировках некоторые моменты. Надо перемолоть это все. Никто не хочет проигрывать, я не хочу проигрывать, ребята не хотят проигрывать. Быстро не быстро решиться, но хотелось бы побыстрее. Сейчас плотный календарь, думаешь надо поработать, но не перебрать игры. После Нового года будет плотный календарь, сейчас было окно и мы поработали. Будет еще окно — еще поработаем. Сейчас имеет значение выиграть каждый матч. Мы настраиваемся на каждую игру как на финальную, иначе из этой ситуации не выбраться», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

    «Металлург» с 61 очком после 45 матчей продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 50 очками после 44 игр идет седьмым на «Востоке».

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