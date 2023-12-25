Кудашов: Не забили в начале, а забей мы, и игра могла сложиться по-другому

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(2:3).

«В начале были моменты. Не забили, а забей мы, и игра могла сложиться по-другому. Но пропустили, начали догонять, и только в концовке игра стала содержательной. А если так, в общем подвести итог, то в первом периоде мы владели преимуществом, второй проиграли, как по движению, так и по моментам. В третьем периоде игра заставляла, и мы создали немного больше.

Перестановки в бригадах большинства? Пытались ызял тайм-аут? А что нам дал бы тайм-аут? У нас они только вышли, а комбинации мы каждый день рисуем, их все знают, а соперник был уставшим, поэтому по уму не брали», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 42 матчах. ЦСКА идет на шестой строчке Запада с 48 очками в 43 играх.