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    Кудашов: Не забили в начале, а забей мы, и игра могла сложиться по-другому

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог матча против СКА (2:3).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «В начале были моменты. Не забили, а забей мы, и игра могла сложиться по-другому. Но пропустили, начали догонять, и только в концовке игра стала содержательной. А если так, в общем подвести итог, то в первом периоде мы владели преимуществом, второй проиграли, как по движению, так и по моментам. В третьем периоде игра заставляла, и мы создали немного больше.

    Перестановки в бригадах большинства? Пытались ызял тайм-аут? А что нам дал бы тайм-аут? У нас они только вышли, а комбинации мы каждый день рисуем, их все знают, а соперник был уставшим, поэтому по уму не брали», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

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