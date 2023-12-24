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    Жамнов: Ковальчук по делу стал игроком матча

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    Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов после матча с «Куньлунем» (5:2) оценил игру 40-летнего Ильи Ковальчука, который вернулся на лед после двухгодичной паузы.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Если говорить про гол пропущенный… ошибаются все. Знаете, я так и знал, что это будет первый вопрос на пресс конференции. Угадал. Ничего страшного тут нет, думаю, через игры он наберет. Не тут никакой трагедии. У нас нет такого, что мы на ошибке акцентируем внимание. Главное, выводы делать. Думаю, Илья выводы точно сделает.

    Мы ставили его в большинстве, попробовали в разных сочетаниях. У нас только первая игра. Надо шаг за шагом выводить его. Поверьте, это не так просто. Не могу сказать, что сегодня он выпадал. Поэтому, думаю, справился с волнением, как у нас говорят.

    Но же забил. Два года не играл, вернулся. Если бы я через два года вернулся, я бы не забил. Поэтому все заслуженно. Мы рады за него», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

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    • Илья Ковальчук последний раз выходил на лед весной 2021 года в составе омского «Авангарда». В игре с «Куньлунем» (5:2) он забросил шайбу на 59-й минуте.

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