Тамбиев: Надо бережнее относиться к тем возможностям, которые создавали

Главный тренервысказался относительно матча против(1:3).

«Интересная игра, обоюдоострая. Я считаю, равная. Мы сегодня с убойных позиций не попадали в створ. Надо бережнее относиться к тем возможностям, которые создавали. А так, в принципе, ребята сегодня хорошо работали, хорошо отдавались. В принципе, во втором периоде мы немножко отдали инициативу, играли немного пассивно. В третьем периоде что у нас были шансы, что у "Северстали". Игра была равная, шла до ошибки, до гола. "Северстали" сегодня больше повезло», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Северсталь» сохранила 7-е место в таблице Западной конференции (45 очков), «Адмирал» остался на 11-й строчке на Востоке (35 баллов).