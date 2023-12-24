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    Тамбиев: Надо бережнее относиться к тем возможностям, которые создавали

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Адмирал
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался относительно матча против «Северстали» (1:3).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Интересная игра, обоюдоострая. Я считаю, равная. Мы сегодня с убойных позиций не попадали в створ. Надо бережнее относиться к тем возможностям, которые создавали. А так, в принципе, ребята сегодня хорошо работали, хорошо отдавались. В принципе, во втором периоде мы немножко отдали инициативу, играли немного пассивно. В третьем периоде что у нас были шансы, что у "Северстали". Игра была равная, шла до ошибки, до гола. "Северстали" сегодня больше повезло», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Северсталь» сохранила 7-е место в таблице Западной конференции (45 очков), «Адмирал» остался на 11-й строчке на Востоке (35 баллов).

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