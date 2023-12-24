Игнатьев: Считали, что мы быстрые, но против «Спартака» надо быть еще быстрее

Главный тренерподвел итог матча против(2:5).

«Те скорости, которые нам "Спартак" предложил в первом периоде… Мы знали, что так будет, но оказались к этому не готовы. Считали, что мы быстрые, но против "Спартака" надо быть еще быстрее. Скорость игры — не только в беге, надо шайбу двигать быстрее. После первого же меньшинства мы стали уступать во всём — все стыки, во всём "Спартак" был лучше. После 0:3 сложно было возвращаться в "Лужниках" при таком количестве болельщиков. Потом то ли "Спартак" успокоился, то ли, надеюсь, мы добавили. Плюс-минус игра выровнялась. Недоволен тем, что наше большинство не работает вторую игру подряд. И "5 на 3" играли, и четыре минуты большинства в третьем периоде. Команда должна решать в такие моменты», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

«Спартак» набрал 62 очка и поднялся на первое место в Западной конференции. У «Куньлуня» 35 баллов и девятая строчка.