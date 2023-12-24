ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коннор Бедар (слева) и Коннор МакдэвидМогут ли Коннор Макдэвид и Коннор Бедард зародить новое великое соперничество в НХЛ?
  • 21:04
    • Решение о возможном отстранении «Барселоны» от еврокубков будет принято в феврале
  • 20:20
    • Капризов стал лучшим игроком прошедшей недели НХЛ
  • 19:26
    • Рэтклифф официально купил часть акций «Манчестер Юнайтед»
  • 19:10
    • «Зенит-Казань» выиграл у московского «Динамо» и стал обладателем Кубка России
  • 18:00
    • «Вулверхэмптон» одержал победу дома над «Челси»
    Все новости спорта

    Игнатьев: Считали, что мы быстрые, но против «Спартака» надо быть еще быстрее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Спартак
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвел итог матча против «Спартака» (2:5).

    Виктор Игнатьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Игнатьев

    «Те скорости, которые нам "Спартак" предложил в первом периоде… Мы знали, что так будет, но оказались к этому не готовы. Считали, что мы быстрые, но против "Спартака" надо быть еще быстрее. Скорость игры — не только в беге, надо шайбу двигать быстрее. После первого же меньшинства мы стали уступать во всём — все стыки, во всём "Спартак" был лучше. После 0:3 сложно было возвращаться в "Лужниках" при таком количестве болельщиков. Потом то ли "Спартак" успокоился, то ли, надеюсь, мы добавили. Плюс-минус игра выровнялась. Недоволен тем, что наше большинство не работает вторую игру подряд. И "5 на 3" играли, и четыре минуты большинства в третьем периоде. Команда должна решать в такие моменты», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

    «Спартак» набрал 62 очка и поднялся на первое место в Западной конференции. У «Куньлуня» 35 баллов и девятая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» Москва покажет хорошую результативность?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Амур» обыграет «Нефтехимик», а «Динамо» и СКА покажут результативный хоккей
  • Экспресс дня 25 декабря. Прогноз и ставки
  • 4.92
    •
  • Дома ЦСКА будет трудно остановить «Салават Юлаев»
  • ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хатайспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Эюпспор — Эрзурумспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пендикспор — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Касымпаша — Ризеспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Корум — Болуспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Самсунспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие