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    • Московское «Динамо» в овертайме переиграло «Нефтехимик»
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    Кудашов: Вовремя включились и нашли пути к победе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Нефтехимик
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Думаю, что зрителям понравилась игра. Быстрая, с обилием силовой борьбы и моментов, и скорости высокие были. По самой игре — первый период не совсем правильно сыграли. Мы с ребятами поговорили о небольших недоработках, которые там были. Потом вроде выправили ситуацию, но тут надо отдать должное сопернику.

    "Нефтехимик" играл быстро, хорошо выходил в контратаку, оборонялся. Было видно, что команда заряжена, но в то же время я хочу поблагодарить наших игроков за то, что вовремя включились и нашли пути к победе. Было много блокированных бросков, силовой борьбы, и отдача была на хорошем уровне, что и вознаградилось победой в концовке.

    Большинство не сработало? Сглазили. Всё. Что тут могу сказать. Дохвалились.

    Другие звенья были сегодня? Не только сегодня, мы уже третий матч так играли. Если не ошибаюсь. Да, третью, после перерыва. Я не удивлюсь, а вернее знаю, что будут и другие сочетания. Это нормальная практика, чтобы подготовить разные варианты к решающим играм.

    Что пошло не так в первом периоде? Соперник действовал именно так, как мы и предполагали. Быстро. Собранно. И с большой самоотдачей. А мы играли немного академично, старались лишний раз подержать и сохранить шайбу там, где можно было сыграть попрямее», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    После этого матча «Динамо» возглавило таблицу Западной конференции (62 очка), «Нефтехимик» остался на 10-м месте на Востоке (38 баллов).

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